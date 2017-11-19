〈北部〉公寓大廈公設修繕補助 市府:明年編8000萬

2017-11-19

6至10月間申請 建管處長籲勿浮報詐領

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府補助公寓大廈公共設施修繕於十一月一日截止，今年共有九○三個社區申請，其中以桃園、中壢、蘆竹三區最多，占總案件數三分之二以上，今年市府提供七千萬元供社區申請，申請金額六○六五萬元，佔八十六．六％。建築管理處長王振鴻表示，市府明年將編列八千萬元供社區申請，申請時段大約六到十月間。

王振鴻表示，公寓大廈只補助五十％費用，例如：甲社區裝設節能燈具花了十萬元，市府只能補助五萬元；但今年的節能燈具補助，有不肖廠商浮報、虛開發票，以甲社區為例，廠商如果開立廿萬元發票，便可拿到十萬元補助，等同社區不用花一毛錢，很多社區主委因此被廠商遊說而觸法，今年共有十八個社區吃官司，建議社區還是要誠實申報。

至於公寓大廈修繕補助，必須是設有管理委員會的社區才能申請，桃園市立案社區共有五千多個，其中五百戶以上為特大型社區、二百戶到五百戶為大型社區、一百戶至兩百戶為中型社區、一百戶以下則為小型社區。

以實支1/2為上限 明定項目、屋齡及次數

補助以實際支出金額的二分之一為上限，補助項目包括社區屋齡三年以上，每兩年可申請補助公共環境清潔衛生維持、消防器材、公共通道溝渠修繕，視社區規模可申請二萬元到八萬元不等補助；屋齡十年以上，每五年可申請補助屋頂平台整修、外牆面漏水、地下室外牆漏水、外牆磁磚剝落維修等，視社區規模可申請十萬元到廿五萬元不等補助。

另，社區不論規模都可申請防水閘門、自動體外心臟電擊去顫器（簡稱ＡＥＤ），每個社區可補助兩萬元，只能申請一次；十五年以上社區可申請增設公共電梯，每部電梯最多補助一五○萬元，社區最多補助一千萬元；節能燈具、市民卡門禁管制補助無屋齡限制，但僅能申請一次，視社區規模可申請十萬元到廿五萬元不等補助。

以今年補助項目來看，三年屋齡的一般補助案件最多達七一九件、占七十．八％，十年屋齡的重大補助案件有一五二件、占十五．三％，節能燈具補助九十五件，市民卡門禁管制三十二件，防水閘門八件，ＡＥＤ九件，總共一○一五件。