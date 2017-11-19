〈北部〉嘉縣首位福樂國小家長會長 越南媽媽當選

2017-11-19

范氏太霞 積極服務新住民

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉福樂國小新任家長會長范氏太霞，是全縣第一位新住民會長，她不是「董字輩」（指企業、公司的經營者或股東），也沒有雄厚家產，但靠著不斷的努力與付出，眾望所歸當選後，將和校方攜手合作，讓福樂更好更棒。

福樂國小學生數六百多人，在少子化的嘉縣屬大型學校，排名全縣第九，其中，新台灣之子有六十多人，母親原籍以越南居多，另有泰國、柬埔寨、印尼、馬來西亞、中國等。

范氏太霞九十五年從越南嫁來台灣，與先生育有兩個女兒，分別就讀三、一年級，她除幫夫婿打理鷹架工作，還積極投入新住民服務，前晚會長交接典禮，不分黨派、區域的縣議員都來祝賀，如議長山區張明達、海區黃嫈珺、平原區陳文忠及林于玲，其貢獻與影響力可見一斑。

范氏太霞表示，大女兒兩年前就讀福樂時，她就擔任家長委員，有不少機會和學校接觸，發現校長蔡鎮名相當用心，除非公出，不管颳風下雨，每天早上七點站在校門口迎接小朋友與家長，以身作則帶領福樂教學團隊，因而她樂於接下會長這個重擔。

蔡鎮名說，范氏太霞笑口常開，對校務相當熱衷，除自己參與，還引領其他台灣新媳婦與學校攜手努力，讓新台灣之子學習表現令人刮目相看。