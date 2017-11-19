〈北部〉1家5口擠破屋 70義工幫忙起厝

2017-11-19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南謝姓阿嬤一家五口擠在老舊的土角厝，屋頂漏水、塌陷嚴重，台灣心義工團來自全國各地七十多位義工，昨天到斗南免費幫阿嬤蓋新厝，下週日一家人即可住新屋，阿嬤眼眶泛淚感謝大家幫忙。

漏水、塌陷嚴重 台灣心伸援

「足感謝！那麼多人來幫忙起新厝。」阿嬤講沒幾句話眼眶泛淚，她說，房子老舊漏水嚴重，只要有地震她就急忙帶著孫女往外衝，遇下大雨整夜不敢睡覺，擔心屋頂隨時會塌陷。

謝阿嬤行動不便、耳朵重聽，大兒子因精神問題專注力無法集中，平日只能打打零工，大媳婦多年前留下兩名年幼孫女離家至今，小兒子在工廠上班收入微薄，世界展望會社工到阿嬤家訪視，看到阿嬤一家五口擠在不到十坪破舊老屋裡，牆壁破損、屋頂隨時可能塌下來，外面下大雨時裡面下小雨，居住環境惡劣，向台灣心義工團申請協助。

新屋三房兩廳 下週日可入厝

台灣心義工團成員實地踏勘，發現老屋已無法整修，原地拆除重建空間不大，決定在舊屋旁蓋新屋，建屋、家具費都由義工團付出，台灣心義工團理事陳坤麟表示，會員分散在各地，平日各有工作，有修、蓋屋工作都安排在每週六、日，還有許多來自各地各行各業的義工來幫忙。

陳坤麟指出，根據阿嬤家需要及土地限制，新屋約二十多坪三房兩廳，全部是輕鋼構，屋頂、牆壁有都有隔音、防曬，昨天已完成主體結構、外牆，今天會進行地板水泥灌漿，下週六內部裝潢、水電等工程，下週日就可入厝。

雲林縣議員蔡東富、斗南鎮民代表會主席沈暉勛等人昨天到工地現場感謝義工的辛勞及愛心，蔡東富表示，下週日將在阿嬤新厝外準備在地風味的自助餐，恭喜阿嬤新厝落成，也感謝義工朋友的善舉。