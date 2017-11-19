〈中部〉大坑風景特定區計畫 擬放寬開發限制

2017-11-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕前市府推動大坑風景特定區計畫，市議員曾朝榮昨指出，開發受法令重重限制，地方未蒙其利、先受其害，希望市府重視解決。市府表示，正辦理相關檢討作業，將放寬「農業區」、「風景區」開發限制，檢討不必要的公設保留地及土地使用分區。

議員批發展受阻 市府提5大方向

為促進大坑風景區整體開發及維護景觀資源，內政部要求市府訂定大坑風景特定區計畫，面積超過三千五百公頃，一○三年四月生效。其中，農業區面積逾一千五百公頃，佔總面積四成四二；而此處農業區允許使用規定比照保護區，較一般農業區更嚴格，幾乎不能開發。

曾朝榮說，市府強力通過大坑風景特定區計畫，許多地方被劃為農業區，除規範不能蓋農舍，還設下許多不合理的都市計畫規定，如土地開發至少要一公頃，東山路的建築要退縮十二米等法令重重限制，導致大坑地區發展受阻，希望市府重視改善。

都發局長王俊傑說，市府目前正辦理通盤檢討、主要計畫及細部計畫拆離作業，將朝以下五大方向進行：一、開發許可機制轉換與簡化變更原則。二、放寬「農業區」、「風景區」開發限制，都市計畫發布前編定「建」地目的農業區土地，得興建自用住宅；「風景區」土地若無風景區可供整合達申請開發規模者，不受基地面積應大於一公頃限制。

三、車籠埔斷層帶兩側的使用分區與公設用地，將評估土地使用分區與調整容許使用項目。四、檢討不必要的公設保留地及土地使用分區，如橫坑溪、濁水溪等野溪所劃設的綠地用地，第三種遊憩區（交通轉運功能）。五、擬將「臺中市大坑風景特定區景觀審議委員會」改由「臺中市政府都市設計審議委員會」進行審查，特殊基地經都設會同意後，免受退縮規定限制。