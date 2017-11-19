〈中部〉18台日團隊 踩舞祭飆舞比美

2017-11-19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際踩舞祭昨在夏綠地公園周邊盛大舉行踩街，日本六支知名踩舞隊結合十二組台灣的學校及民間表演團隊，各自展現特色，展開精采的踩街展演。由於舞者服飾各有特色，舞技精湛，如蝴蝶般翩翩起舞，讓路人都忍不住駐足欣賞，大讚「跳得真美」。

活動從西屯區夏綠地公園周邊展開，舞者隨著音樂舞動前進，市長林佳龍也在觀旅局長陳盛山等人陪同下前往現場。林佳龍表示，去年舉辦首屆國際踩舞祭，邀請日本三隊參加，今年規模更擴大至六隊，台灣也挑選出十二隊參加，以國家歌劇院及夏綠地公園做為表演舞台，為台中帶來非常歡樂的節慶表演文化，市府會持續舉辦。

昨日舞蹈踩街活動，十八隊的舞者隨著音樂舞動前進，先在公園起舞，再到國家歌劇院前展演，再回到公園跳一次，總共跳三次，要讓在國家歌劇院附近的民眾，不管站在哪裡，都可以看到。

來台表演的日本三重縣津市安濃津YOSAKOI HAPPY ARCHIVE、愛知縣犬山市JYO（笑）、北海道札幌市KITA SUBARU（北昴）、小樽市的翔樂舞、岐阜縣的瑞浪和大阪市的阿波踊南大阪連等六隊，則是穿著傳統服裝跳舞，還有玩偶隨同，相當可愛。

台灣參與的十二隊也不惶多讓，每個學校都有各自創作的服裝及道具，有些隊伍融入花博元素，有些則加入台灣傳統，如青年高中學生身穿經過創新的台灣傳統服裝，手中的舞蹈道具是竹篩，上面還黏有幾顆元宵，非常有趣。

彰化縣彰安國中則是表演「蝶舞語花情」，學生們穿上蝴蝶裝，翩翩起舞，相當飄逸，連阿嬤看了都忍不住說︰「跳得真水！」

由於十八隊的表演不但服裝有特色，且舞技精湛，民眾掌聲歡呼不斷，更紛紛拿起手機拍照。為了不讓白天無法到場的民眾向隅，市府昨晚在市府廣場安排十八隊再表演一次，要讓市民一次看個夠。