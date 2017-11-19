〈中部〉南投溫泉季壓軸場 東埔熱力啟動

2017-11-19

〔記者劉濱銓／南投報導〕二○一七南投溫泉季壓軸場，信義鄉「玉山戀、東埔情」活動，昨在信義鄉東埔國小盛大登場，為推廣冬季南投溫泉盛事，公所邀請知名歌手于台煙、王宏恩表演，並有重頭戲火把浴衣踩街，將夜裡的東埔點綴得有如蜿蜒火龍，公所、縣府盼以晚會活動拉抬人氣，搭配三大溫泉區套裝優惠，吸引更多遊客在寒冷的冬天，享受南投最棒的溫泉體驗。

烤豬呷免驚 火把踩街森巴熱場

南投埔里、國姓、東埔三大溫泉區，前二場溫泉季系列活動已在天泉溫泉會館、泰雅渡假村登場，最後壓軸東埔場，昨在信義鄉東埔國小舉行，現場除有布農風味餐烤大豬、傳統麻糬免費品嘗，也有盛大的迎賓戰鼓表演，晚間則有歌手于台煙、王宏恩等人熱力開唱，炒熱現場氣氛。

晚會重頭戲則是火把踩街，在現場施放絢爛煙火後，眾人在國小前廣場披上浴衣、手持火把，並在熱情大溪地舞蹈、森巴鼓隊，以及妖怪村人偶帶領下，浩浩蕩蕩繞行東埔大街，現場猶如火龍盤據，並將街道擠得水洩不通，場面相當熱鬧。

原住民風情 搭配高山美景吸客

縣長林明溱、鄉長史強都說，冬季的東埔溫泉區，充滿溫暖人情與迷人景緻，盼藉由溫泉活動與高山美景的號召，吸引遊客前來泡湯、品嘗高山蔬果，認識當地的原住民與自然風情，刺激原鄉觀光發展。

縣府則說，溫泉季壓軸場在東埔啟動後，代表南投迎接冬季旅遊旺季到來，境內三大溫泉區都有業者推出套裝優惠行程，如埔里天泉溫泉會館、國姓泰雅渡假村、東埔帝綸大飯店，甚至是日月潭的馥麗溫泉大飯店，最低只要四九九元起，就能享受泡湯與簡餐（原價六百元），並有湯屋、下午茶、住宿等多樣優惠配套可供選購。

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