〈南部〉未立案補習班學童燒燙傷 開罰5萬停辦

2017-11-18

〔記者蔡文居、邱灝唐／台南報導〕台南市安平區一家未立案補習班，以舉辦科學營隊的方式招生，兩名學童進行實驗課程時不幸發生意外，其中一人受到嚴重燒燙傷，仍在醫院治療。教育局昨下午做出處分，對業者開罰五萬元，命其立即停辦。

位於安平區安平路的小史塔克實驗室，本月四日因操作不慎而引燃酒精，配備的滅火器又失效，造成兩名學童燒燙傷；十一歲倪姓學童的右手掌二度燒燙傷，當天就從成大醫院急診出院，但十二歲黃姓學童腰部到頸部三度灼傷、下巴脖子及左手掌二度燒燙傷，目前仍在成大醫院燒燙傷中心治療。

實驗室負責人陳寬澤表示，這是他在實驗上的疏失所導致，因此事後都有追蹤且關心傷勢，每兩、三天就會去探病，並與家長保持聯繫，等到孩子恢復健康後，就會討論賠償事宜；他也說，實驗室已停業，將會依照法規重新裝潢及申請立案。

市議員呂維胤昨在議會質詢表示，近來手作實驗科學班十分盛行，本月四日傳出安平該間補習班有學童參與實驗課程時不幸發生意外，造成一輕傷、一重傷，並住進加護病房，直到前天才轉入普通病房。誇張的是，意外發生後，才發現該補習班並無立案，要求教育局加強對補習班的稽查。

呂維胤說，該補習班十分有名，甚至已開立到第三間，竟未被稽查到，教育局怠忽職守，不僅讓未立案的補習班在網路廣為宣傳，甚至在家屬向教育局求助時，教育局竟以補習班未立案無法申請賠償規避，十分不負責任，讓他非常痛心。

教育局長陳修平答詢表示，發生意外的機構沒有補習班立案，但有商業登記，該局之前曾前往查核，要求依補教法立案，因未立案，將予以裁罰。