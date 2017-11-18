〈南部〉一例一休鬆綁效應？旅展歐洲線詢問激增

2017-11-18

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕大台南國際旅展昨起登場，雖是平日，但看展人潮湧入，相當熱鬧，業者分析，因一例一休政策擬鬆綁，上班族在排假時會更有彈性，旅遊天數較長的歐洲線詢問度激增，特價團攬客奏效，民眾搶購。

旅展在南紡世貿展覽中心舉行，為期四天，各品牌旅行社、五星級飯店、特色民宿等搶設近三百個攤位，連中華航空、交通部、市府等也參與，推廣國內觀光。

甚至香港、澳門的旅遊局也有參展，現場更設置日本專區，加賀、靜岡、大津、金澤、宮城、青森、仙台、群馬等地共襄盛舉，行銷當地觀光，攤位內容琳瑯滿目，人氣十足。

推特惠團 10天5萬元有找

在歐洲團體旅遊方面，義大利、西班牙、荷蘭、英國等地，十天行程五萬元有找，價格超優惠，業者為了搶客，只要現場即時訂購，還提供加值服務，吸引民眾撿便宜。

山富旅行社南區總監郭秋伶表示，行政院有意鬆綁一例一休的效應顯現，民眾安排連續休假時較具彈性，也可減少同事間第三代理人的困擾，帶動了長程線的市場需求，深受歡迎的歐洲團，詢問度增加四成以上。

郭秋伶說，配合冬季機票的促銷，到歐洲跨年或參加耶誕市集的行程，都值得推薦，即使新春寒假出國，團費也不會太貴，民眾可以多參考。

至於國內飯店的住宿、餐食等，也都有年終優惠，有的推出特賣專案，價格下殺三五折，讓民眾直呼「很划算」！