〈南部〉六甲國中打造魚米共生 教室走廊種稻米

2017-11-18

〔記者楊金城／六甲報導〕稻米像長在教室走廊半空中，六甲國中學生打造一套魚米共生系統，半水耕式種稻兼養魚，現已長出稻穀，魚也養得不錯，讓人稱奇。

這是學校為推動食農教育，以「魚米共生」概念設計出「自給農園」，這學期由總務主任胡正良指導「魚菜共生」學生社團盧芷柔、黃凱威、陳玄祐等二十多位學生，動手設計和製作魚米共生農園系統。

農園在二樓教室走廊欄杆

「魚菜共生」是近年養殖業推廣的養殖方式，學生沿用原理設計出不同的「魚米共生」農園，種稻兼養魚。農園就位在二樓教室走廊的欄杆上，水管沿欄杆設置、長四十公尺，在水管上安裝培養管種稻；另有三個魚缸，過濾種稻的水，回收循環用來養魚，養殖的還是六甲出名的高經濟魚種筍殼魚，有一百五十隻。

過濾水用來養殖筍殼魚

陳玄祐說，種稻的管子內利用六甲著名的赤土和半水耕方式，將香米、黑米種在走廊上特製的水管上，稻根利用虹吸原理獲得養分和水分，過濾水也用來養殖地方特產筍殼魚，看到稻米和魚都成長良好，很有成就感。

校長黃添勇說，六甲赤山米、筍殼魚都是地方特產，利用食農教育設計魚米共生農園，透過實作，讓學生了解地方產業文化特色和食品安全教育，十分有意義。

胡正良說，魚米共生農園由教育局、六甲公所和農會協助經費、稻種和技術顧問，從設計到製作，從培育稻秧、放養筍殼魚苗到成長過程，都由學生動手做與記錄，採收的香米和黑米，未來將做為擴大魚米共生農園的稻種。