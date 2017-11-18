〈南部〉搜救泡湯男 放炮「嚇魔神仔」找到

2017-11-18

寶來山中迷路 夜躲石縫

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住美濃的邱姓男子上山泡野湯，卻在寶來山區迷途，家屬焦急報警求援，救難人員在山上剛放沖天炮嚇走「魔神仔」，不久後就順利找到邱男，平安助他下山，結束一場驚魂記。

六龜警分局表示，四十歲邱男從友人口中得知，寶來七坑地區風景優美，還有野溪溫泉可以泡湯，他好奇前往冒險，日前第一次前往探險時，因山路中斷半途折回，十四日上午，他獨自一人開車上山準備進行第二次探險之旅，沒想到在山區迷途。

放完沖天炮 順利找到人

十六日凌晨一點多，邱男家屬到寶來派出所報案求援，因當時天色昏暗、山區狀況不明，經溝通後，家屬同意等到天亮再派員上山營救；六龜警分局根據山區地勢狀況，研判邱男可能失蹤的地點後，編排五隊搜救人員上山找人。

第五隊石洞搜尋隊由分局民防組長吳金峰與深濤所長陳世光率領，從石洞下切往七坑方向找尋，搜救人員出發二小時後，在水田地區河床旁平台，發現邱男使用車輛，然而附近卻未發現其行蹤，經持續往七坑方向搜索後，下午一點左右在河床處發現邱男。

邱男被發現時精神狀況還不錯，他向搜救人員說，這兩天因為迷路，他不敢隨意前往其他目標，都在寶來溪流域石洞到七坑之間徘徊，晚間則在溫泉或石縫中過夜取暖，但因山區夜間低溫寒冷難以入眠，還曾聽到一些奇怪的聲音。

救難人員事後也透露，當天出發時，因一直找不到邱男下落，他們曾試圖燃放沖天炮嚇走「魔神仔」，沒想到才剛放完炮，就見到邱男躺在河床大石頭上，不可思議的巧合，讓他們嘖嘖稱奇。