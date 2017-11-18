〈南部〉流感疫苗接種 321校未達標準

2017-11-18

未達80％標準完成率

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣每年十一月到隔年三月是流感高峰期，高雄市今年採購七十一萬劑疫苗，從十月一日起至今，已接種六十四萬劑；但截至本月十六日，國小、國中及高中職等總共四三○所學校中，竟有三二一校未達八十％的標準完成率，一旦校園爆發流感疫情，衛生局擔心將造成乒乓效應擴散傳染。

部分健康不佳 無法接種

衛生局強調，校園是學生長時間聚集活動的場域，為營造群體免疫效應，各校流感疫苗接種完成率應儘可能達到八十％以上，但實際上僅七十二．六％，主因是部分學生這段時間健康不佳，無法接種，以及少數家長不同意孩子接種所致。

另有少數家長不同意

衛生局提醒家長，孩子若已恢復健康，就要儘速攜帶健保卡、校方發放的接種同意書和注意事項等資料，讓子女到醫療院所補接種。

衛生局指出，除了學生外，五十歲以上市民也要儘速接種，尤其六十五歲以上高齡族群，多為流感併發重症患者。

衛生局分析，流感疫苗對健康成人有七十％至九十％保護效果，也可減少老年人五十％到六十％流感併發重症風險，施打後約二週至四週才會產生足夠保護效果的抗體，所以要儘速施打。

衛生局表示，目前正值季節交替時期，流感病毒可能隨時侵襲，提醒市民落實「疫苗接種」、「咳嗽禮節」與「手部衛生」防範三要訣，以保障自己及家人健康。