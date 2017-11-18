〈南部〉暖警家訪助貧戶 500俱樂部送暖

2017-11-18

〔記者陳賢義／台東報導〕台東一群男人每月繳五百元，原本只是聚餐聯誼，但吃吃喝喝後節餘餐費拿來行善，反而成了共同目標！關山警分局多位警員也是「五百」會員，家訪發現轄區有兩戶貧困家庭，分別因家長罹病、截肢，家計陷入困窘，協助向在地公所申辦急難救助，並透過俱樂部送上愛心，資助四萬元現金及愛心白米，雪中送炭令受惠貧戶哽咽感恩。

初來、池上警所分助貧婦、身障男

關山警察分局初來派出所警員陳俊男，日前執行家訪時，發現轄內金姓婦人育有八名子女，但同居人因病無法工作，生活陷入困境；另池上分駐所也發現有名男子九十年間在北部工作，不慎遭掉落鋼筋壓傷雙腿，返鄉治療，一○一年與妻子離異，再加上雙腳病情持續惡化，今年醫生告知必須截肢，對僅靠殘障津貼及低收入戶補助生活的他，更是雪上加霜。

陳俊男除向鄉公所申請「急難救助」，另轉知長期熱心公益，且有參加「五百俱樂部」的分局偵查隊小隊長廖健全，透過廖員牽引，俱樂部會長黃揚升及廖員等一行五人偕警送上慰問金和愛心米，溫情滿溢。

五百公益俱樂部逾百會員 捐逾百萬

五百公益俱樂部於二○一一年二月間成立，創會會員十三人，平時常相約餐敘聊天，費用大家分擔，長久相聚，會員數攀升，二○一五年起會員達一二○人，繳交的費用除支付餐飲款項，剩下的每分錢均捐出，今年更名「五百公益俱樂部」。為落實幫助弱勢族群，俱樂部都以急難救助個案為優先，秉持救急不救窮的原則，幫助中低收入戶、社會邊緣人，至今捐款逾百萬。