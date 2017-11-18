〈南部〉普查全市機關車共86輛 糖業用最大宗

2017-11-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化資產管理處（簡稱文資處）針對全市機關車（俗稱火車頭）展開普查計畫，調查顯示現存退役的蒸汽機關車與內燃機關車總計八十六輛，分屬糖業、鹽業、鐵路縱貫線、水圳工程使用車輛，其中最大宗為糖業產業用機關車共有七十五輛，其次為鹽業產業用七輛、縱貫線的台鐵車輛三輛、水圳工程用一輛。

文資處︰有助文資討論及展示

文資處表示，調查計畫確切考證每部機關車的身世，亦梳理台南現存機關車與鐵道運輸工業之間的發展脈絡，有助於後續文資討論及研究展示，同時供作台糖、台鹽、台鐵管理局等機關車保管單位的維護管理參考，與推動古物指定等文資審議程序依據，未來推廣教育讓民眾親近鐵道文化。

機關車大多來自歐美等國

普查機關車計畫就歷史發展沿革、使用及保存概況、文化價值與珍稀度調查等並建立清冊，既存的機關車中，許多是來自歐美等國如比利時AFB、美國Plymouth、美國Brookville、德國DIEMA的機關車。

也有來自日本第一款民間自製量產型號的蒸汽機關車，目前安置於國立成功大學光復校區的BK24，是一九○一年日本「汽車製造合資會社」模仿英國A8型機關車所製造；現存於烏山頭水庫的C型機關車，則是日本模仿德國Henschel製車輛所製造。

此外，更有「Made in Taiwan」台灣製造的蒸汽機關車，例如現存於麻豆代天府的375號蒸汽機關車，與新營糖廠中興車站旁的382號蒸汽機關車，都是由前身為日治時期台灣鐵工所的台灣機械公司，在一九四八年前後所製造。