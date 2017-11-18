〈南部〉議會吵慶富案 藍、綠營戰火延燒

2017-11-18

藍質疑王端仁有長官授意

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會藍、綠陣營昨為慶富弊案相互叫陣，藍營質疑海洋局長王端仁背後有「長官」授意？綠營反批藍營欲打烏賊戰模糊焦點！市長陳菊則強調應回歸問題本質，由司法調查釐清一切。

高市議會國民黨團十多位議員昨聯合質詢，鎖定前海洋局長王端仁與慶富會商的錄音內容、及高雄銀行貸款慶富兩層面，提出強烈質疑。

藍營開場先在議事廳放上王端仁的半身照人像凸顯主題，接著要求同去慶富的三位海洋局員工到場備詢，但是議會根據相關規定只通知一位到場，讓藍營極度不滿，為此與主持議事的議長康裕成爆發爭論，藍營議員還一度衝上主席台。

藍營聲明，海洋局長上班期間拜訪特定廠商、喬未公告的合約，有違反公務人員洩密、圖利之嫌，辭職只是斷尾求生，政風單位應立即徹查；藍營同時懷疑王端仁背後有長官授意，籲雄檢積極偵辦。

綠反嗆打烏賊戰 轉移焦點

綠營隨後召開記者會，痛批藍營根本是打泥巴戰、烏賊戰，想轉移焦點、混淆視聽，呼籲外界應該讓問題回到原點，釐清獵雷艦招標過程及第一銀行聯貸案﹔綠營同時向國民黨主席吳敦義喊話，提醒他別隨便放話、玩火自焚。

除了強力回擊藍營，綠營多位議員也送花給議長康裕成，對其在會議中遭藍營辱罵與攻訐表達慰問與支持；康裕成指出，議會是依規定邀請官員備詢，面對國民黨議員不理性訴求與集體霸凌，她絕不會接受，也盼全體議員別妄自菲薄。

陳菊︰應由司法調查釐清

市長陳菊指出，前海洋局長拜訪慶富，她並不知情，她相信官員操守，且無任何對價等不法行為，但對言詞的分寸不妥願意致歉。

陳菊強調，這案子應回到問題本質，包括當時獵雷艦競標與得標、及銀行團聯貸過程等，應由司法調查釐清。