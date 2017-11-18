〈南部〉高鐵南延屏東 政院：年底評估出爐

2017-11-18

賴揆率閣員南下 肯定屏東推動長照2.0

〔記者羅欣貞、葉永騫／屏東報導〕行政院長賴清德昨抵屏縣與鄉鎮市長座談，屏縣關注的高鐵南延，交通部強調尊重專業評估，結果年底會出爐，對於軍公教加薪三%造成鄉鎮公所負擔，主計總處則承諾，若因加薪造成經常門赤字的鄉鎮，會研議補助；賴揆也強調屏東是長照2.0的示範縣，鼓勵其他縣市來取經。

行政院長賴清德昨天下午率行政院秘書長卓榮泰、發言人徐國勇、國發會主委陳美伶等各部會首長及政務委員南下，縣長潘孟安提出高鐵南延、恆春機場活化、農業勞動者職災保險、爭取軍公教加薪補助財政欠佳之鄉鎮市公所等議題。

軍公教加薪3% 研議通盤補助赤字鄉鎮

座談會首先由國發會和衛福部分別簡報前瞻基礎建設和長照2.0政策，接著由屏縣副縣長吳麗雪介紹屏東長照2.0推動情形，已設服務據點在全國名列前茅，賴清德肯定屏東是全國示範區，各縣市可來觀摩。

針對屏縣關注的高鐵南延，交通部長賀陳旦表示，還是要尊重專業評估的結果，高鐵延伸會從全台灣的發展來考量；至於鄉鎮長們關心的軍公教加薪三%問題，主計長朱澤民答覆，針對加薪後會造成預算赤字的鄉鎮，將會通盤研議補助。

屏縣自來水接管率偏低，縣府正積極鼓勵各鄉鎮提高，政院也帶來好消息，今年全國延管經費十三億元中，屏縣可獲三．三億元補助，各鄉鎮可踴躍提出申請。

另中央前年公布的一千五百公頃不利耕地中，只有不到百分之五的土地可發展綠電，屏縣盼政策鬆綁，政院則表示該部分未來的規畫，將會尊重地方意見。

座談4小時 官員接下多個團體陳情書

座談會原訂三小時，但鄉鎮長發言踴躍，政院團隊也馬上答覆，會議延長了一小時。根據縣府發言人黃建嘉轉述，氣氛融洽。

昨天有多個團體在場外陳情，行政院也派官員接下陳情書，並允諾研議後答覆。