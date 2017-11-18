〈台北都會〉清寒生 喬治商職推雜費全免

2017-11-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕教育部推動高中職免學費政策，台北市私立喬治商職近日召開董事會，通過一○七學年度推出「安心就學扶助專案獎學金」方案，家境清寒努力向學、就讀日間部的學生，經審查合格，將提供三年六學期的學雜、代辦各項費用全免，每位學生節省最多十五萬元的雜費支出，也是北市第一所補助雜費的私校。

因應十二年國教全面免學費政策，同時為減輕家長負擔，不分公私立，教育部全額補助高中職學生的學費。只是，各項雜費及代辦費，包括制服費、書籍簿本、冷氣、電腦網路等項目並未涵蓋，因此私校生每學期仍得負擔一萬至兩萬元不等的費用。

每科提供廿個補助名額

喬治商職近日董事會拍板同意，提撥兩千萬元推出「十二年國教安心就學扶助專案」，協助家庭經濟困難無法順利就學的低收入戶學生，全額補助各項費用。喬治商職指出，具相關證明或經由就讀國中推薦者，入學方式以面試、不採計會考成績，就讀該校日間部的六科，每科提供廿個補助名額。

喬治商職校長俞禮亮說，據統計，校內低收戶學生佔全體比例達兩成五，比例相當高，清寒學生比想像的更需要幫助，因此推出該獎學金方案，這也是北市第一所補助雜費的學校。

此外，俞禮亮表示，每月還給予五百元的勤學金，校外教學的費用也由學校代為支付。為吸引學生，喬治祭出優先入學金，國中畢業生凡在今年十二月卅一日完成日間部或進修部一年級報名，每人頒發一萬元獎學金。