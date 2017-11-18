〈台北都會〉明年第一道曙光 天文館：南湖大山

2017-11-18

平地在蘭嶼龍頭岩 本島在三仙台

〔記者蔡亞樺／台北報導〕搶看曙光是許多人迎接新年到來的方式，台北市立天文館精算二○一八年全國最早出現曙光地點在台中市南湖大山，平地則在蘭嶼龍頭岩，台灣本島平地則在台東縣三仙台。另外，天文館精算全國各地九百多處的曙光及日出時間，整理在其專頁http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1745。

天文館指出，當太陽在地平線下十八度，夜空從全黑開始變亮時，就是天文上的曙光出現時間。二○一八年元旦當日，台中市南湖大山海拔三七四○公尺，在清晨五點七分四十九．五秒出現曙光，為全國最早曙光的地點。

若不算人跡罕至的高山，平地以蘭嶼龍頭岩的五點十二分五十．四秒最早，台灣本島平地的最早曙光在五點十五分十二．一秒出現於台東縣三仙台。

全國最早日出地點在花蓮新康山

受到經緯度和海拔高度影響，日出時間的排序和曙光略有不同。全國最早可以看見日出的地點在花蓮縣海拔三三二四公尺的新康山，日出時間為六點廿八分六．二秒，平地以蘭嶼龍頭岩的六點卅二分廿八．九秒最早。

台灣本島平地的最早日出則在屏東縣墾丁鵝鑾鼻燈塔，日出時間為六點卅五分十三．八秒。天文館表示，台北地區最高峰的七星山在六點卅三分四十八．九秒可以見到朝陽初升，台北一○一大樓觀景台則要在稍晚的六點卅五分卅七．六秒。