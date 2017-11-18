〈台北都會〉提公益計畫 青年住健康公宅免抽籤

2017-11-18

不受家戶限制 提供35戶試辦

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市松山區健康公宅今年底就要完工，屆時將提供五○七戶給無殼蝸牛族。台北市政府昨召開記者會宣布將試辦「青年創新回饋提案計畫」，提供健康公宅中的三十五戶，打破入住公宅得抽籤、限定家戶才能共同居住條件，凡二十至四十六歲青年都可以個人或團體，提出對推動社區有益的計畫書，例如「吉他表演、社區講堂」等，通過審查後，就能免抽籤入住公宅。

台北公宅戶數目前不到三千戶，但以二○一五年推出興隆一期公宅為例，光二七二戶就有三一九五人來抽籤，中籤率僅八．五％。隨著健康公宅即將完工、辦理招租，柯市府引入青年共居概念，宣布「青年創新回饋提案計畫」十一月十七日起至十二月六日徵件，提案內容將由公宅委員會、青年事務委員會委員組成評選小組共同評選，十一月二十二日晚間七時則會在自強里區民活動中心舉辦說明會。

而健康公宅就在台北市健康路上，房型分為一房型八．五坪三六○戶、二房型十六．五坪一○○戶、三房型二十二坪四十七戶，以周邊行情打八五折，結合公辦民營托嬰中心、老人服務中心及老人日間照顧中心等社福設施，預計十二月辦理一般戶招租，最快明年三月開放入住。

都市發展局說明，該計畫可讓青年入住公宅不用抽籤、不受家戶限制，朋友之間也能共同提案，獲得入住公宅的機會，但須提出具社會性、公共服務性的提案與執行能力，提案類型包括：社會福利推動類、活絡社區空間環境或凝聚居民感情類、社區營造類或其他類，可使用日照、托嬰中心等公宅既有硬體資源，市府也會提供輔導團隊等軟體資源，將從健康公宅五○七戶中提供三十五戶進行試辦。

獻才藝、辦講堂都行 開放徵件

都發局長林洲民舉例，年輕人提案每天到日照中心彈吉他，或研究所學生提案在區民活動中心舉辦健康講堂之類的都可以。都發局補充，昨起開放徵件後，徵件資料公告資訊與申請文件，可在都發局官網下載。

都發局也說明，青年提出計畫案後，會由輔導團隊追蹤進度，若沒具體落實也沒改善，將有退場機制，且公宅一定要做住宅使用，不能有商業行為。