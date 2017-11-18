〈台北都會〉新北後村圳沉砂池、紀念碑列暫定古蹟 整地喊停

2017-11-18

地主申請建大樓 文史團體阻擋

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市樹林與新莊交界處的「後村圳」沉砂池和紀念碑，為列冊追蹤的文化資產，地主近期申請開發興建住宅大樓，剛動工整地就被文史團體阻擋，文化局昨邀集學者專家進行現勘，已列為暫定古蹟，要求停工。

到場的台灣土地倫理發展協會秘書長陳健一指出，後村圳從清代就是大台北區的重要水圳，灌溉範圍廣至板橋、樹林、新莊及八里岔一帶，是早期新莊、樹林聚落發展的基石，雖然已不具備灌溉功能，但其空間與歷史文化有重要意義。

樹林文史工作者鄭至翔表示，後村圳遺址的沉砂池與「後村圳灌溉改善工程紀念碑」，為民國四十三年所建，文化局雖在兩年半前列冊追蹤，但以缺乏經費為由，後續審議列為古蹟遙遙無期，才導致現今地主動工破壞現場景觀，文化局監督不周，錯失有效管理機會，造成古蹟受損。

地主：依法申請 停工影響權益

地主黃先生說，沉砂池土地為他家所有，卻長期遭政府佔用做為水利設施，但他仍依法繳交土地稅和遺產稅，還要付民眾在沉砂池亂丟垃圾的罰款，原本希望政府能徵收，但政府說沒錢，經水利局確認沉砂池已無功能，將土地還給地主，他依法申請興建住宅大樓，同時願意保存後村圳水路及紀念碑，但文史團體主張要原狀保留，還要工程停工，已影響到地主權益。

文化局昨邀集古蹟審查委員到場現勘，並且在區公所聽取雙方陳述意見，審議結果將於「古蹟歷史建築紀念建築史蹟聚落建築暨文化景觀審議會」時公布。

文化局長林寬裕說，文化局已在兩年前將「後村圳灌溉改善工程紀念碑及沉砂池」列冊持續追蹤，在審議結果公布前，當地已列為暫定古蹟，現場「大漢溪後村圳水路改道暨沉砂池廢除工程」必須停工。