〈台北都會〉解決產業缺地 新北釋出20萬坪空間

2017-11-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市昨天舉辦產業用地媒合會，匯集商業辦公大樓、工業區廠房及公有土地招商案等，釋出廿萬坪（約六十六公頃）土地或空間，協助企業解決用地不足困境，並輔導未登記工廠搬遷至合法用地。

市府設工業用地供需服務平台

市長朱立倫表示，新北市擁有優質地理環境與產業條件，市府設立「新北市工業用地供需服務平台」，媒合工業區、公有地及民間園區等，釋出廿萬坪閒置土地或空間，未來會定期更新資料，滿足企業找地需求。

廠商可標租、標售及設定地上權

經濟發展局招商科科長柯天祥指出，此次釋出公有地約十萬六千餘坪，包括林口影視園區、淡水文化創意產業園區暨停車場用地興建營運移轉案、台北港特定區娛樂專用區招商案、汐止長安段機關用地都市計畫變更案、新莊北側知識產業園區區段徵收開發案、新店寶高智慧產業園區招商案等，廠商取得土地方式包括標租、標售及設定地上權等。

輔導地下工廠遷移至合法用地

柯天祥說，清查新北市共有三千多家未登記工廠，希望透過媒合會，輔導違規工廠遷移至合法用地，永續經營。

工業會盼公有地只租不售

新北市工業會理事長白文亮表示，許多企業想擴大規模發展，缺乏管道找到合適的產業用地，市府舉辦媒合會，有助於企業解決土地問題，但價格是關鍵，希望公有地一律只租不售，避免土地被有心人士炒作。

遠東資源開發股份有限公司開發營運部經理廖佳珮指出，目前遠東通訊園區有一棟佔地廿四公頃的辦公大樓，尚有四十％空間待招商，歡迎有需求的廠商洽談。