〈台北都會〉雙重標準? 柯指BOT被污名化

2017-11-18

不滿連喝咖啡都要錄音、錄影

〔記者黃建豪、蕭婷方／台北報導〕大巨蛋ＢＯＴ案爭議多年，台北市長柯文哲屢次抨擊馬、郝時期留下爛攤，甚至曾影射替遠雄撐腰，但近日柯趙、蔡趙密會也浮上檯面，從拆蛋到護蛋的態度轉變也遭外界質疑，再加上被質疑私下與富邦財團擬聯手參與雙子星標案，昨天柯面對媒體提問質疑時反稱，「ＢＯＴ在台灣污名化已經到走火入魔，ＢＯＴ本來是政府和財團合資去辦一個事業，現在搞到說不能講話、不能聊天，連見面喝咖啡都要錄音、錄影，我們這個國家、政府就是沒有信用，久而久之政府做什麼事，大家都懷疑。」

批馬、郝看起來就很值得懷疑

此話一出遭現場媒體質疑柯雙重標準？柯先說「現在搞到市長坐在企業老闆旁邊，就是有陰謀、有弊端，這是很奇怪的，神經病。」還持續開砲，暗指馬、郝「人家為什麼要懷疑你，因為你看起來就很值得懷疑。」

柯上任之初力打大巨蛋案在內的五大案，因反商印象強烈，使得任內ＢＯＴ（民間興建營運後轉移模式）案掛零，後來態度放軟，直到今年五月、九月，相繼讓任內第一件ＢＯＴ案內科產業支援設施開發案與市議會舊址開發案招商成功。

而就大巨蛋爭議，柯文哲屢次指涉問題是馬、郝時期的前朝留下，他只是在收拾爛攤子，甚至曾在議會民進黨團面前指控「遠雄背後有（總統）馬英九在撐腰」。如今柯與辦公室主任蔡壁如多次與遠雄創辦人趙藤雄等人私下密會，昨又多次以「走火入魔」反駁批評，讓媒體當場質疑柯雙重標準。

但柯文哲僅稱，將「建立一個新時代的標準」，接著又說「人家為什麼要懷疑你，因為你看起來就很值得懷疑。」引起記者會現場哄堂大笑後，媒體欲追問指誰？但被北市府發言人劉奕霆出面阻止。

北市議員何志偉昨下午於市政總質詢，詢問柯文哲對市府要投資雙子星看法時，柯亦承諾，無法說服民眾，就要喊卡。

財政局︰雙方會面沒硬性規定

至於ＢＯＴ標準到底在哪？財政局長陳志銘表示，ＢＯＴ中並沒有這種強制不得私下見面或一定得有錄音的法律標準，ＢＯＴ主要循兩種法令管道約束，一種是公法，大巨蛋得面臨都審、環評或公司法的約束；另一種是私法，也就是契約， 由甲乙雙方自訂規範，並沒有硬性規定的內容，坦白講，談政府案子時，要一個承辦人、廠商不碰面不可能，會議場合若有留下決議，當然會有書面紀錄，但不會雙方每次談都有紀錄，怎麼樣才合法，只能看道德標準要設定得多高。