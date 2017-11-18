〈台北都會〉郵輪旅客創高 港務公司盈餘僅給基隆1.2億

2017-11-18

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會昨審查基隆市政府一○七年度總預算，其中，基隆港務分公司預計分配約一億二千五百萬元盈餘給基隆市，與往年持平，議員們認為隨著郵輪人次持續成長，市府應積極爭取更多補助。

基隆港郵輪停靠艘次及遊客人數近年不斷增加，今年還獲選為亞洲最佳郵輪母港，港務公司預估今年郵輪艘次、旅客人數將再創新高，不過，港務公司預計盈餘分配一億二千四百九十五萬元給市府，與往年相去不遠，議員們認為錢給太少，要求市府應向港務公司「據理力爭」。

回饋偏低 議會決議促市府爭取補助

議員楊石城、秦鉦、韓良圻、藍敏煌及張耿輝指出，港區就在市中心，郵輪等船隻進出產生垃圾、噪音及空氣污染，都是由市民承擔，回饋金額偏低。議會做成結論，要求市府財主等單位研議相關辦法，爭取經費。

市府財政處長翁利芳表示，港務公司分配盈餘給港口所在地縣市政府，均依「台灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法」第三條規定，繳完國稅後，再透過統籌分配款方式撥給，若要加徵稅收，需由稅務局研議後報請財政部核定。

另外，明年度總預算一七七億二千餘萬元，設備與投資費用卻較今年減少三億五千餘萬元，議員們質疑明年基隆都沒建設，主計處長巫忠信解釋，主要是配合延續性重大工程進度編列，七堵七賢橋明年農曆春節完工，而污水下水道二期工程收尾階段，進入第三期規劃設計，所以經費編列比較少。

去年被議會否決的四千二百餘萬元「新市政大樓新建工程競圖與規劃設計監造費」、「地上物拆遷補償救濟金」，市府又編入明年度預算書，有議員認為不尊重議會，要求刪除。審查會主席蘇仁和說，去年是要市府自行退回，有重要性跨年度可以再編，對此，議員們表示下星期會繼續仔細審查。