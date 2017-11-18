〈台北都會〉捷運萬大線工程吊臂砸民宅 北市府：非人為疏失

2017-11-18

新北市捷運局要求 落實安檢

〔記者翁聿煌、黃建豪、蔡亞樺／綜合報導〕台北捷運萬大線工程，前晚發生工安事故，位於新北市中和區連城路的工地因吊車鋼索斷裂，導致吊臂掉落砸到民宅外牆，住戶嚇壞了。台北市捷運工程局昨天強調，鋼索斷裂並非人為疏失，原因仍待查，受害民宅將由施工廠商全額負擔損失與修繕費用；新北市捷運局則要求落實工安檢查。

受害民宅由施工廠商負擔損失

立委江永昌說，萬大線從動工起就民怨不斷，圍籬將民宅騎樓整個包圍，商家生意大受影響，他要求台北市捷運工程局應在確保工安無虞及補償民眾財產損失後，儘速復工，早日結束沿線商家的夢魘。

北市捷運局東區工程處（簡稱東工處）表示，新北市中和區連城路捷運萬大線工區正在進行連續壁抓掘工程，前晚八時許鋼索不明原因斷裂，導致吊車吊臂橫移砸毀一旁三樓住戶外牆防盜鐵窗及磁磚玻璃，已經要求廠商負起全部責任。

東工處說，經現場檢查結果，進場前確已檢查該機具及操作手合格證，施工過程廠商每天都有進行移動式起重機自主檢查並做成紀錄，鋼索也在合格期限內，為何突然斷裂？還在等專家進行鑑定，調查原因。

江永昌指出，捷運萬大線沿線施工多位於民宅附近，連城路工程圍籬更是貼近民宅騎樓，自施工起即造成不少民怨，圍籬將民宅騎樓包圍，使店家生意受影響，地下連續壁廿四小時施工，夜間讓附近民眾苦不堪言，還有施工期間封閉部分車道，使交通堵塞雪上加霜。

江永昌說，捷運施工帶來許多困擾及不便，民眾多能諒解及忍耐，但發生嚴重工安意外，令民眾不安，他要求台北市捷運局，公共工程應增加定期機具檢測保養頻率，確保大型機具安全無虞，監造單位應不定期抽查建材及現場施工狀況，避免建材瑕疵發生工安意外，夜間施工時加派監工、交維人員，應變突發狀況。