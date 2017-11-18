〈北部〉宜蘭中興文創園區 地方盼增亮點

2017-11-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣中興文創園區七月試營運，但遊客數不如預期，有民眾說平日根本沒人參觀，五結鄉長簡松樹認為缺乏亮點，縣議員薛呈懿建請文化局與更多青創團體合作，注入外部元素，增加活力；文化局回應，透過社群分享打開知名度。

坐落在五結鄉的中興文創園區，前身是日治時期的台灣興業株式會社，二次戰後，國民政府接管成立台灣紙業股份有限公司，民國四十八年轉型國營中興紙業公司，以生產新聞紙為主，兼製各項文化用紙及工業用紙，曾是全國最大造紙工廠，九十年結束營業。

宜蘭縣政府一○二年接手中興紙廠舊址，開發面積約二十五公頃，預定花十年時間，分五階段執行，園區試營運後，單日遊客最多五千五百人，平日入園人次不多。

薛呈懿說，宜蘭有很多優秀在地青創團體，可惜的是，這些團體優先到台北辦展，縣內不是沒有展演空間，發生這樣事很諷刺，文化局應定期接觸，討論合作可能性，把外部能量拉進園區，否則中興文創園區會做不下去。

簡松樹說，園區最大問題是缺乏亮點，文化局不妨爭取大型觀光活動進駐，尤其明年歡樂宜蘭年主場地在中興文創園區，可利用機會宣傳行銷。

文化局回應，中興文創園區有文創市集、互動式工作坊，市集活動有跟在地青創團體接洽，園區本身為歷史遺構，便是一大亮點，現在網路社群有很多人拍照、打卡和分享，相信透過多元化管道，將逐漸打開園區知名度。