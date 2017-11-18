〈北部〉花蓮東大門夜市摘星 20家獲樂活名攤

2017-11-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕集結四百家攤商的花蓮東大門夜市，自二○一五年七月正式營運後，極具特色的三條小吃街，每日均吸引上千名遊客朝聖，經濟部今年舉辦「改進傳統市場經營管理」評比，花蓮共有廿家攤商獲「樂活名攤」星級認證，合計摘星四十顆，廿日將前往台中接受表揚。

被譽為「菜市場金馬獎」的經濟部樂活名攤評核賽事，今年全國共有一百一十三處獲優良市集與一千零一十九處樂活名攤通過評核，花蓮東大門夜市總計廿家攤商分別榮獲星級認證，包括三星七處、二星六處及一星七處，總星數達四十顆。

評核通過「摘星」的優良市集與樂活名攤，多能藉由網路行銷打響知名度，對於營業情況有正向影響，因此受到廣大攤商歡迎、爭相報名；今年報名數量創下歷年新高，經濟部在九月廿九日也派出三名委員前往東大門夜市逐一攤位體驗及評分，評審過程嚴謹、競爭激烈。

佔地九公頃規模的東大門夜市，在二○一五年營運後，以三條不同文化特色小吃街打響全台知名度，四百家攤位各具特色，目前還陸續新增使用電子支付系統，並進一步採信用卡手機交易，今年初至九月底間，已累積逾一百萬觀光人次。

東大門自強夜市主委謝順泉說，獲得經濟部三星級評等，對攤商是相當大的肯定及鼓勵，所有業者未來將投入更多心力在夜市軟硬體上並提升服務品質，期望打造全台首座五星級國際觀光夜市的目標。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示，今年是東大門夜市第二次參加經濟部評核，繼去年初次參與便獲得優良市集二星認證後，一年多來持續提升夜市服務品質，並輔導業者提供行動支付機結帳服務，便利消費者搶食觀光大餅。

他強調，今年共有廿家攤商榮獲經濟部樂活名攤三星、二星及一星認證，廿日將前往台中接受表揚，期望明年繼續努力，與業者繼續創新服務、提升攤位特色，持續與新商業模式接軌，摘下更多星級認證。