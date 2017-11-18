〈北部〉招潮蟹、黑琵量攀升 香山濕地復育有成

2017-11-18

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府委託清華大學進行「香山濕地基礎調查」，發現紅樹林疏伐區生物種類、數量及多樣性指數攀升，台灣招潮蟹復育有成，從九十五年一．三萬隻增加到今年已超過十二萬隻，族群達到近十年新高；黑面琵鷺過境香山數量也從一○○年二十六隻增加到二一六隻，已經成功還原生物棲地。

市府產業發展處處長吳甲天昨天表示，調查除顯示紅樹林疏伐區的生物多樣性，另多毛類環節動物及小型甲殼類等生物種類、數量也都有明顯增加，經分析，應是紅樹林疏伐後泥灘地底質粒徑由泥轉沙，減少缺氧現象，微生物能有效分解底質有機物，使沙蠶、鉤蝦等底棲生物受惠。

吳甲天說，這些生物都是泥灘地上鳥類主食，部分積水潮溝吸引鷺科鳥類聚集，在漲、退潮期間來捕食蝦蟹，成為多元水鳥棲息地，保育類黑面琵鷺行經此處也都會稍作停留，再繼續旅程。

負責這項調查的清華大學教授楊樹森指出，紅樹林疏伐後成為開闊且穩定的感潮灘地，豐富的食物資源形塑冬候鳥重要的覓食場所，鷸鴴科鳥類也於濕地棲息，跟隨潮汐在裸露灘地移動覓食，充分顯示棲地完善復原情形。

楊樹森表示，這項研究以一年的時間進行調查，顯示紅樹林的清除使鳥類覓食棲地明顯增加，台灣招潮蟹棲地面積擴大，族群達到近十年新高，預估未來棲地擴大，數量還會向上攀升。