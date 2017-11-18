〈北部〉苑港漁港引水渠道碼頭塌陷 最快月底施工

2017-11-18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苑港漁港是地方重要觀光漁港，同時也是當地最大漁港。不過，苑港漁港引水渠道旁碼頭長期以來因地基流失塌陷，面積約三百八十平方公尺，影響渠道引進苑裡溪溪水流入漁港碼頭「活化」效果，且地基流失危及漁民進出安全，通苑區漁會雖然屢次出錢修補，但是無法治本，漁民盼能夠早日解決問題。

爭取天災補助 中央核定350萬

另外，苑港漁港曳船道損壞導致漁船無法停靠漁港，也影響漁民出海作業。對此，苗栗縣政府農業處漁業科長李瑞隆指出，經過向中央爭取天然災害補助，且漁業署派員現勘後，認為引水渠道旁碼頭損壞嚴重，加上曳船道損壞都會影響漁民作業，已經核定補助約三百五十萬經費修復，預計最快月底廠商就會進場施工。

當地漁民說，漁港碼頭難免會有沉沙，大約在民國八十年興建引水渠道，引入苑裡溪之水流入港內以沖刷航道，讓漁船有航道可以出入，以免因為淤沙嚴重影響，導致漁民無法出海捕魚。

不過，長期以來，經過大雨沖刷後，引水渠道碼頭旁地基流失，甚至導致路面下陷，讓漁民擔憂引水渠道旁漁港碼頭安全性。

李瑞隆表示，苑港漁港引水渠道旁碼頭塌陷主因，應該是今年梅雨季大雨不斷造成地基流失，使得狀況嚴重惡化，所以接獲反映後，就積極向中央申請補助，協助、保障漁民。

漁民也指出，苑港漁港曳船道是方便漁船停靠，讓漁民可以進行簡單修復漁船或是將漁獲送上岸，但是曳船道損壞後，就要在漁港中四處找尋合適位置，耗時費力很不便。