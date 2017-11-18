〈北部〉勞動力發展署 前股長涉索賄收押

2017-11-18

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦勞動部勞動力發展署桃竹苗分署貪瀆案，發現分署前自辦訓練科正訓練師兼股長呂孜斌，明知業者圍標舞弊，不但沒舉發，還涉嫌透過標案審查委員向廠商索賄一百萬元，助廠商順利得標，雙方再朋分賄金，新北地檢署十五日依貪污治罪條例約談呂男到案，訊後依有逃亡、滅證、勾串共犯之虞，前天向法院聲押禁見呂男獲准。

檢廉調查，二○一五年間，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署辦理「機械設計職群高階彩色成型系統採購案（彩色３Ｄ印表機）」，標案預算金額八五○萬元，呂男發現天空科技有限公司負責人黃國明，以名下兩家公司參標，欲以圍標方式取得標案，便委請曾任桃竹苗分署設備需求評估審查會議外聘審查委員李奇衛擔任白手套，探詢廠商「願不願意給錢」，可幫忙取得標案並協助驗收，雙方最後談定一百萬元價碼。

在呂男的護航下，天空科技順利取得標案並通過驗收，事後李男到黃男公司收取現金賄款，再分給呂男五十萬元；檢廉事後接獲檢舉，檢方於十月十七日指揮廉政署發動第一波行動，約談李、黃兩男到案，訊後兩人收押禁見，十五日再發動第二波行動，搜索桃竹苗分署及呂男所屬的幼獅職業訓練場、桃園住處，在呂男住處搜出賄款卅八萬元，呂男否認主導索賄，而李男則稱是呂男叫他去「要要看」。