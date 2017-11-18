〈北部〉許信良撥動時鐘 回顧中壢事件始末

2017-11-18

〔記者周敏鴻／中壢報導〕民進黨青年部推出「中壢事件四十週年」紀念活動，昨天邀請前民進黨主席許信良撥動時鐘，象徵倒轉時光，帶領民眾回顧中壢事件的始末與後續的政治效應，週日另有中壢藝術館的「中壢事件學術研討會」，歡迎民眾踴躍參加。

一九七七年十一月十九日，台灣舉辦五項地方公職選舉，因民眾認為中國國民黨在選舉過程中，於中壢國小的投開票所作票舞弊，加上檢警處理不公，因此包圍中壢警分局，翻軍車、火燒建築物，這起事件後來就被稱為「中壢事件」；事發後，各投開票所重新開票，許信良最終以廿二萬餘票當選桃園縣長，「中壢事件」更成為加速台灣民主運動的起點。

今年是「中壢事件」四十週年，民進黨青年部與桃園藝文陣線合作，規劃「青年帶路．玩轉雙城」城市之旅，以「中壢事件」做為背景的解謎導覽，並加入尋寶、實境解謎等元素，讓民眾在遊戲中了解「中壢事件」的發展脈絡。

中壢事件研討會 週日登場

許信良說，年輕人能透過走訪中壢警分局等地點的遊戲，來認識四十年前的歷史事件，是創新、更是傳承，他覺得非常有意義又感動，十九日上午九點半另有「中壢事件學術研討會」，他將與客家委員會主委李永得、桃園市長鄭文燦等人，帶領民眾回顧中壢事件的始末與影響。