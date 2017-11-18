〈北部〉大溪花彩節 風車、花海繞古蹟

2017-11-18

大型草編月眉SMILE迎賓

〔記者李容萍／大溪報導〕今年桃園花彩節壓軸的大溪展場登場，活動從即日起至廿六日，主題「尋訪大溪桃花源—眉飛色舞嚐美食」，以國定古蹟李騰芳古宅周邊的月眉休閒農業區為花海主展區，這裡是沒有紅綠燈的小村莊，也沒有大馬路、沒有公車、沒有便利商店，宛如陶淵明筆下的「世外桃源」，除環繞古宅的百日草、黃波斯菊、大波斯菊等正盛開，義和社區另規劃有副展區，讓遊客尋訪如詩如畫的大溪農村景致。

走進月眉花田，首先映入眼簾的是藝術創作老師蘇福隆的大型草編迎賓作品「月眉SMILE」，藉由上弦月的完美彎度，讓人看了嘴角也忍不住跟著上揚，展現當地農民疼愛土地的巧思與熱情；在花田之中，偌大風車就矗立在李騰芳古宅前方，大溪區公所及月眉休閒農業發展協會特地搭設觀景高台，讓遊客能從高處一探隱身在花海中的美麗圖案，有星空景觀、光芒萬丈、蝴蝶飛舞、愛心等圖騰，高台周邊有向日葵迷宮、具有大漢溪意象的玉米田，河道兩旁也設置彩繪座椅供遊客駐足拍照。

今天開幕 特技風箏表演

今天活動開幕首日及廿五日，邀請中華特技風箏推廣協會進行特技風箏表演，週休假日除集章送折價券及臉書打卡按讚送小禮物，另安排在地藝文表演、親子體驗ＤＩＹ、農產美食市集等活動，希望讓遊客在賞花之際，也能感受大溪地方產業，來一趟不一樣的古蹟之旅。

此外，現場開放十組民眾可進到現場拍攝婚紗照，主辦單位大溪區公所表示，目前仍有名額，欲參加的新人，可委由婚紗顧問公司報名。