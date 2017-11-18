〈北部〉要讓鄉親有感 陳金德：一天當兩天用

2017-11-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德，昨首度以縣長身分返回蘇澳故鄉出席公務行程，因有鄉親加油打氣，他的臉上出現久違笑容；陳金德說，代理縣長剩下一年任期，要一天當兩天用，為宜蘭的發展全力以赴。

陳金德本月六日上任後，因退還違規農舍房屋稅加價稅款、檢討空污許可證展延期限等議題，陷入施政爭議，批評聲浪不斷，此行回到蘇澳，地方鄉親獻上祝福，期許他好好幹。

陳金德在支持者陪同下，造訪大坑罟大玄廟、存仁奠安宮、馬賽聖安宮，向神明上香致意後，出席小型座談會，說明返鄉代理縣長的初衷、施政理念，不少人利用機會陳情與建議。

之後，一行人轉往蘇澳城隍廟廣場，參加宜蘭縣老來寶健康促進家園蘇澳鎮蘇西站、蘇北站、長安站聯合授旗儀式，社區銀髮族載歌載舞，在宜蘭民謠「丟丟銅」旋律聲中，陳金德與長者玩起「火車過山洞」趣味橋段，顯得一派輕鬆。

「蘇澳囝，加油！」蘇澳籍副議長林棋山、議員陳正男及邱嘉進，致詞時對他多所期許，林棋山說，陳金德是蘇澳第一位縣長，對宜蘭有利的事，三位蘇澳籍議員一定會相挺，還以開玩笑口吻說，縣府過去虧欠蘇澳的，希望在未來一年全部「還清」。

陳金德表示，這些年長期在高雄任職，這次返鄉服務要全力建設宜蘭，為這片土地盡心盡力，他受訪時說，代理縣長任期剩一年，時間有限，施政工作必須加快腳步，儘速讓鄉親有感。