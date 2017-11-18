〈北部〉花縣議長賴進坤被國民黨停權 選縣長再聽意見

2017-11-18

質疑奧步並喊冤 將向中央黨部申訴

〔記者游太郎／花蓮報導〕國民黨籍花蓮縣議會議長賴進坤，八日才宣布要參加黨內花蓮縣長初選，前天就遭花蓮縣黨部考紀會決議停權二年處分，等同無法參加初選；賴進坤昨天大喊冤枉，強調地方黨部難道可以逾越中央黨部嗎？他感到表訝異、不解，將向中央黨部申訴，近日內將聽取支持者意見，做出是否參選到底的決定。

縣黨部：依程序有效處分並無不當

國民黨花蓮縣黨部指出，中央考紀會雖然在九月一日來函，恢復賴進坤黨籍，但「並非認定違紀事實不存在」，因此基於維護黨紀的立場及其他在同時間受處分黨員的要求，原處分單位花蓮縣考紀會，依程序另為適當且有效處分並無不當。

賴進坤昨天上午九點主持縣議會定期大會縣政總質詢時，心情沉重，不時托腮、冥想，在場的官員和議員們均感覺得出來，有人私下安慰要看開點，但他認為有必要向各界說明立場，決定中午再開記者會。

支持者嗆包圍縣黨部 要求講清楚

中午十二時記者會場來了卅餘位賴的支持者，在場大喊「不公平，這個黨怎麼了？」有人大叫「要燒黨證抗議」；也有人嗆下星期一「動員支持者包圍縣黨部，叫鄒永宏出來講清楚，說明白」；還有人說「國民黨完了，背後的支持者是誰，全花蓮都知道，希望縣黨部懸崖勒馬」。

賴進坤喊冤說，去年八月花蓮市長補選期間，以議長身分接待蘭陽同鄉會，當時民進黨籍高雄市長陳菊、代表民進黨參選市長的張美慧也在列，選後被國民黨以違反黨紀，提出開除黨籍處分，當時黨中央核定開除黨籍，他不服向法院提告，一審勝訴，國民黨提上訴後，後來黨主席洪秀柱決議撤銷告訴，他勝訴定讞，並獲中央考紀會通過恢復黨籍，十月還參加花蓮縣黨部主委選舉，雖然敗選，但愛黨的情操不容懷疑。

他說，新任主委鄒永宏八日曾到議會徵詢，是否參加縣長黨內初選？他表態將參選，沒想到就消息傳出將重啟黨紀處分，前天縣黨部即公布停權二年，他相當訝異、不解，難道地方可以逾越中央嗎？明顯是有人在搞鬼，不希望他參選縣長，這種奧步讓人無法忍受，將向黨中央申訴。

縣黨部考紀會表示，本於維護黨紀職責，併同陳情案重新研處相關考紀案件，非只針對賴議長個人，且將開除黨籍處分降為停權二年，過程並無政治考量。