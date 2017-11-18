〈北部〉清走太空包殘留污泥 峨眉憂二度污染

2017-11-18

〔記者蔡孟尚／峨眉報導〕新竹縣警方九月間在峨眉鄉中盛村查獲違法堆置廢棄物。村長姜信鈞說，事後雖清走大部分，但仍有藍色污泥殘留，下雨時污泥流向池塘，可能會造成二度污染，希望環保單位儘速督促清除。

違法堆置送辦 限時清除

峨眉鄉公所清潔隊長彭日明說，昨天已經通報縣環保局採樣調查，初判是太包空污泥沒有清乾淨，由於全案已經函送新竹地檢署偵辦，環保局將在請示檢察官無其他疑慮後，要求原先棄置這批廢棄物的行為人限時完全清除，如果沒有做到，依法開罰。

姜信鈞說，九月間有輛滿載廢棄物的大貨車在中盛村的產業道路上翻覆，警方會同環保局查出當地有處農地遭人違法堆置廢棄物，不但有廢棄太空包，還有疑似重金屬污染的藍色污泥，全案雖然已經移送法辦，但現場的廢棄物並未完全清除，地面仍可看到不少藍色污泥。

姜信鈞擔心，這些殘留的污泥曝露在泥土上，下雨時會隨雨水流入池塘，恐造成二次污染，環保單位應重視，要求原先棄置廢棄物的行為人徹底清除乾淨。

昨發現另處空地廢棄物

彭日明說，環保局人員昨天除了處理這件堆置廢棄物案的後續發展外，也在寶山、峨眉、北埔三鄉的交界處空地，發現遭人棄置不少廢棄物，將要求地主出面說明，若順利追查出行為人，將依違反廢棄物清理法處分。