〈北部〉苗栗縣立體育館老舊危險 議員促改善

2017-11-18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位在苗栗市中正路的苗栗縣立體育館，民國六十八年開館，屬老舊場館，苗栗縣議員邱鎮軍昨天總質詢指館內漏水、地板龜裂嚴重、鋼筋裸露、天花板塌陷等，到處是危險。苗栗縣政府教育處指出，將請專業技師前往鑑定結構安全，若需補強將向中央爭取經費改善。

邱鎮軍指出，他接獲不少民眾反映，苗栗縣立體育館設施老舊，內部結構有問題，處處都貼著「危險」字樣，目前有桌球、羽球、跆拳道、老人會舞蹈等單位在使用者，安全堪慮。而各縣市都有國民健康中心，縣立體育館屬老舊場館，建議改建成國民運動中心，提供民眾安全、舒適的運動場所。

漏水、龜裂、鋼筋裸露 處處危機

邱鎮軍下午隨即與苗縣府教育處長徐永鴻、工商發展處長黃智群等人前往逐層會勘，發現各樓層牆面斑駁、漏水、地下室積水、樓梯間鋼筋裸露、一樓女廁不能用、其中一間廁所天花板塌陷、二樓參觀台地面龜裂嚴重等，邱鎮軍質疑有危險性，且使用體育館民眾眾多，要求苗縣府儘速補強。黃智群認為以目測不準，應進行專業鑑定。

未到使用年限 將請技師鑑定

苗縣府教育處體健科長李元友表示，縣立體育館六十八年開館使用，尚未到四十年使用年限，將請專業技師進一步鑑定是否須補強，所需經費將向教育部體育署爭取。

縣議員黃聲全總質詢指出，縣立大同高中在熱心人士奔走下，將成立體育班，有一百多位家長陳情，希望將羽球列入招生項目。徐永鴻允諾會全力協助促成。

縣議員謝端容則質詢說，地方人士相當關心竹南國中地下停車場工程進度。苗縣府工務處長趙清榮指出，該工程今年二月開工，契約工期是到明年三月底，廠商打算展延工期，提出後將依規定審查，預計明年中旬可完工。