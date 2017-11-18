〈北部〉平鎮國民運動中心上梁 明年底完工

2017-11-18

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕市長鄭文燦昨天主持「平鎮國民運動中心統包工程」上梁典禮，祝禱工程順利，他表示，桃園市政府把興建運動中心列為重要建設項目之一，已規劃「三大體育園區」、「五+二國民運動中心」，還要在龜山、龍岡、觀音等地增加三座，全數落成後桃園市將會有十座運動中心，讓民眾有更多更好的運動據點。

平鎮國民運動中心位於平鎮區興安路與中庸路口，基地面積約一千兩百六十六坪，斥資四億一千五百萬餘元經費，打造地上四樓、地下一樓的建築物，今年三月間開工，預計明年十二月可完工，鄭文燦表示，落成後地下一樓將規劃為停車場，可容納六十九輛汽車；地上一樓為廿五公尺長、八水道的溫水游泳池，二樓為平鎮運動中心特色項目的綜合武術教室，另有兒童遊戲室與棋藝室，三樓則是體適能中心、韻律舞蹈教室，四樓有綜合球場、桌球室、羽球場，功能完備。

鄭文燦表示，市府持續推動「三大體育園區」、「五+二國民運動中心」計畫，包括龍潭、楊梅及中壢三大體育園區，桃園、八德、蘆竹、中壢、平鎮五座國民運動中心，以及南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心，目前也研議要增設龜山、龍岡與觀音等地的另三座國民運動中心，未來將有十座國民運動中心可使用，盼能帶動全民運動的風氣。