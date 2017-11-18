〈北部〉促降公告地價 議會擱置地價科預算

〔記者謝武雄／桃園報導〕雖然市長鄭文燦宣示明年公告地價一定會調降，市議會昨天審查地政局預算，議員們認為這樣的宣示還是不足，要求須有一定的調降幅度才能符合民眾需求，在議員梁為超的提議下，地價科一○四九．六萬元預算遭擱置，地政局必須提供明年公告地價調降幅度給所有議員才能恢復；國民黨團書記長徐玉樹說，外傳的調降三．八％幅度太低，至少要有五％。
地政局長陳錫禎說，桃園市各地區地價的確有調降情形，因此明年公告地價會調降，但調幅還是由評議委員會決定，至於有部分地區調漲幅度達五、六倍，主要原因是新開發區，土地由農地變成住商用地所致。
首先發難的是議員謝彰文，她說，去年公告地價調整，桃園市調漲幅度為卅四．五六％，在六度排名第二，僅次於台中市卅八．二五％；調漲幅度最高的是新屋五十二．四二％、龜山五十一．七四％、觀音四十三．七三％，民眾怨聲載道，部分地區包含老街溪、中路、A7體育大學站調漲幅度高達五、六倍，希望明年公告地價的調降幅度能符合民眾期待。
議員黃婉如、梁為超認為以往桃園、中壢老城區盛況不再，調降幅度應該增加，針對新開發區調漲幅度過大問題，梁為超也建議逐年調整，不要一次到位；議員劉茂群說，調降幅度不能太低，這會讓民眾無感；議員詹江村、李光達也建議針對閒置工業用地考慮增加空地稅，增加利用率；最後梁為超提議擱置地價科預算，並獲大會通過。
地政局：下月8日決定調幅
會後地政局也以新聞稿指出，十二月八日將召開桃園市地價評議委員會決定調幅，評定公告地價時，會參考不動產交易實價登錄變動情形，及十三區地價說明會中民眾所反映的意見；經統計桃園市不動產出現量、價俱跌的情形，都市地區地價指數更首見出現連續兩期負成長，此次調整公告地價會忠實反映上述情況。
另公告地價原則上調幅要能跟得上公告現值調幅，只是公告地價三年一調，幅度難免過大，如果再碰到景氣翻轉，民眾就會怨聲載道，如今平均地權條例修正為每兩年調整一次，將可更即時反映地價現況。