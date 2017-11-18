〈中部〉園遊會何時辦 一中學生控學校黑箱

2017-11-18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一中學生向本報投訴，抗議校方將有廿年傳統的元旦園遊會，改在五月校慶舉行，未依學生問卷調查決議、舉辦黑箱籌備會議，昨天運動會拉字條靜坐陳情、上演「學權」送葬儀式，認為自由學風傳統已死，指控學校行政暴力、藐視民意。

投訴的楊姓學生指控，學校因補假問題，計畫將元旦園遊會改至校慶當天舉行，引起師生討論，學生會在兩週前舉行全校問卷調查，以一千兩百多票比八百多票，贊成元旦舉行，但十五日的校園籌備會議，臨時多出了「兩天都辦」園遊會的方案，最後三名學生代表不敵八名校方代表，變成兩天都辦。

抗議學生認為，去年已因補假問題，在元旦和校慶都辦園遊會，但人潮分散、不熱鬧，也有設攤經費等問題，學生在問卷調查中都表達恢復元旦舉行的傳統，卻被校方以行政暴力否決，多次反映未獲正面回應，已經抹殺學生自主權。

學生指學權已死 上演送葬行動劇

不滿的學生在運動會上抗議校方黑箱會議，製作「學權神主牌」上演送葬行動劇，舉白幡、黑傘悼念，表達學權已死，拉字條「還我校園民主，秋收起義還我自治」，並靜坐高喊口號「行政暴力，退回方案」，也在校門貼滿訴求便條紙。

校長指有經公正表決 何來黑箱！

校長陳木柱表示，師生對元旦或校慶舉辦園遊會都有支持者，學校在學生問卷調查前就表示是做為參考，且籌備會議是由家長會、教師會、級導師會代表和學生會、學生議會、社團聯盟代表參加，會議都有充分表達意見的自由，也經公正表決「何來黑箱！」