〈中部〉惠明希望農園 盲生體驗種植樂

2017-11-18

〔記者歐素美、蘇金鳳／台中報導〕「老師，可以在學校種好吃的草莓跟葡萄嗎？」台灣拜耳公司完成盲生心願，協助惠明盲校在校園打造小而美的農園，並於昨天舉辦「希望農園」開幕暨農趣樂活日活動；烏日區東園國小也與熊肯作團隊、東園社區發展協會合作，將閒置的校園角落開闢成「東東農場」，小朋友親手種下的蔬菜已發芽，開心期待蔬菜長大「可以帶回家煮來吃」。

台灣拜耳公司員工李元仁長期和客戶合作帶領惠明盲生到校外採果體驗，但盲生集體外出是項大工程，經和學校討論，決定協助該校在校園打造適合盲生體驗及參與的農園，從今年五月起即發動志工協助整地及種植薰衣草等香草植物，因為盲生看不見，但聞得到。

台灣拜耳公司總裁林達玲說，惠明盲校的「希望農園」從最初的整地至後續種植維護，都依照盲生需求量身打造，希望幫助他們不用依靠視力也能親近、認識植物。

另外，為了讓孩子學會珍惜糧食，愛護大地，東園國小校長王素貞有效利用校園空間，將閒置空地闢建成菜園，由學生認養種植，並利用晨光時間邀請東園社區發展協會成員為學生講解耕作知識，進行 「食農教育」，熊肯作團隊並協助校方，利用回收的木棧板製成蔬菜栽培箱，方便學生種植茄子、秋葵、小白菜、高麗菜及香草植物等。