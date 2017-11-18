〈中部〉國際踩舞祭 台日團隊街頭熱力尬舞

2017-11-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府第二年舉辦國際踩舞祭，昨晚在台灣大道市府廣場由「前夜祭」揭開序幕，日本六大知名踩舞隊及台灣十二組表演團隊，以舞蹈炒熱現場氣氛。市長林佳龍表示，今年擴大舉辦，希望活動越來越盛大，讓台中充滿節慶氣氛！

林佳龍擊鼓開場 祈願中市充滿節慶氣氛

國際踩舞祭活動在市長林佳龍、副市長林陵三、觀旅局長陳盛山等人擊鼓後正式展開「前夜祭」，緊接著由清水高中、華岡藝校、日本北昂、文華高中等台日優秀表演團隊相繼登台演出，身穿絢麗舞衣的舞者，強力而敏捷的舞步搭配精神口號，讓現場觀眾熱血沸騰。

林佳龍表示，踩舞祭源自日本YOSAKOI祭典，結合地方在地精神與特色進行展演，台日踩舞文化交流已行之有年，今年台中踩舞祭更擴大舉辦，邀請日本六大知名踩舞隊來台表演，加上台灣十二組表演團隊，將讓台中充滿節慶氣氛！

他也說，為迎接明年台中世界花博，今年踩舞活動也融入花博元素，打造屬於台灣品牌的踩舞祭，也期待日本每年來台共襄盛舉。

參與國際踩舞祭的日本團隊，包括北海道YOSAKOI索朗祭組織委員會參與石岡武美等貴賓，在「前夜祭」前也拜會林佳龍，交流兩地文化觀光。另市府也邀請北海道札幌市KITA SUBARU、小樽市的翔樂舞及岐阜縣的瑞浪等表演團體，在台中禮客Outlet快閃，邀請民眾一睹日本索朗祭表演團隊的風采。

多場移動踩舞展演、教學 歡迎參加

陳盛山強調，為期三天的國際踩舞祭，內容精彩豐富，除市政廣場有定點舞台表演、特色市集及美食攤位等，台日表演團隊輪番上陣，十八日下午二時，「移動踩舞」表演在夏綠地公園周邊及台中國家歌劇院前展演，十九日市府廣場前也有多場踩舞教學。