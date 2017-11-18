〈中部〉埔里演習林種咖啡？日人調查︰比雲林早

2017-11-18

推算1919年栽種 認為是台灣咖啡產業起源地之一

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮南安路中興大學實驗林（又稱演習林）設立至今屆滿百年，當年除培育熱帶林木樹苗，還栽種咖啡，日籍埔里女婿菅大志調查相關文獻，推算約在一九一九年，比雲林、花東地區還要早，為紀念埔里演習林咖啡傳承百年，地方也計劃十二月十日舉辦「水沙連咖啡節」活動，邀請鄉親到演習林共享香醇咖啡。

埔里鎮南安路旁的中興大學演習林，一九一七年由日本北海道帝國大學為進行亞熱帶林木教學研究而創設，娶埔里妻子的北海道大學農學博士菅大志，二○○七年從日本到埔里定居，發現埔里竟有母校設立的演習林，努力找尋資料，希望了解為何早年種咖啡，如今卻一棵咖啡樹都沒有的原因。

菅大志透過管道取得收藏在台灣大學圖書館的「臺灣日日新報」報紙，發現一九三一年十二月十四日報導中就指埔里盆地不用擔心颱風，適合種植咖啡的好地方，演習林內甚至已種出風味香醇的咖啡，數量約四十棵，較一九三六年的官方記載還早了五年，比雲林古坑一九三四年、台東東河泰源一九三五年要早，若再推算這四十棵咖啡樹的母株，應在一九一九年或一九二○年即栽種，認為埔里演習林是台灣咖啡產業起源地之一。

菅大志表示，拜訪在地藝術家黃義永、林耀堂等人，他們幼年時也曾在演習林摘咖啡果實來吃，吃完後一群人就玩起吐籽比賽，「水沙連咖啡節」活動，也將有吐咖啡籽趣味遊戲。