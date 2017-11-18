〈中部〉《空污爭議》台中不代燒垃圾？投縣府︰有簽約

2017-11-18

中市府︰依環署調度協助處理

〔記者陳鳳麗、黃鐘山／綜合報導〕南投縣議會要縣長林明溱率眾赴台中火力發電廠抗議造成空污，有台中市議員揚言抗議就停收南投縣垃圾，林明溱說，那只是少數市議員提議，台中市府並沒有要停收投縣垃圾。台中市政府環保局也回應，空污問題區域應合作不應對立，市府也會依環保署調度協助南投縣處理垃圾。

台中火力發電廠和空氣污染話題，昨天仍在南投縣議會延燒，陳淑惠、簡景賢、李洲忠、簡峻庭、蔡宜助、謝明謀、王彩雲、許素霞等議員，幾乎都鎖定該問題，表達對空氣污染的不滿，並以空襲警報為題提出嚴正抗議，希望縣府能積極向中央反映這個問題的嚴重性，這幾年肺腺癌等肺部疾病患者大增，顯示空氣品質每況愈下，盼中央重視中部地區民眾的健康與生存權。

多位議員也要求縣府針對台中市議員，對南投縣有意去圍台中火力發電廠抗議造成空污，那台中焚化爐就停收南投垃圾的說法，思考因應對策。

林明溱盼中央正視空污問題

林明溱表示，停收南投垃圾只是少數市議員的意見，台中市政府並沒有這個意思。況且南投縣把台中火力發電廠造成嚴重空污話題拋出來，讓中、彰縣市也重視，更重要的是督促中央正視，中央官員只要頭腦轉一下，這個問題就能解決。

南投縣府環保局長方信雄也說，台中市與南投縣簽有行政契約，應不會片面決定停收投縣的垃圾。

台中市政府環保局長白智榮則表示，空污是跨區域的事，區域應該相互合作不應對立，台中市政府依行政院環保署調度，焚化爐焚化量有餘裕必須協助處理焚燒，目前台中市一個月約替南投縣代燒六十公噸家用廢棄物，沒有拒收問題，台中市是依環保署調度，行有餘力即處理代燒，空污改善必須靠大家共同努力，而不是互相對立。