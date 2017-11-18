〈中部〉太平雲梯停車場遊覽車怠速擾民 今起開罰

2017-11-18

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山鄉公園路旁一塊原本經營大賣場的空地，九月底開闢為太平雲梯臨時接駁停車場，屢有遊覽車司機長時間發動車輛怠速，車尾並朝向鄰近住家，住戶不滿廢氣污染，掛牌提醒司機改善，卻不見配合；嘉義縣環保局獲報，今起派員稽查，違反怠速規定者，大型車罰款從五千元起跳，逐次遞增，最高可罰六萬元。

大型車5千元起 累進最高罰6萬

王姓居民說，太平雲梯九月廿三日啟用以來，臨時停車場每日湧入一百多輛各式中、大型車輛，車輛由公園路東南側進入，惟停車場北側約容納十輛大型車，司機為出入方便，車尾多朝向距離公園路三百廿六巷住家僅十五公尺的方式停放，司機怠速等待時間有時長達半小時，引擎音量及車輛排放廢氣影響住戶生活品質。

居民掛牌提醒無效 投訴環保局

住戶不堪其擾，前天在停車場周邊電線桿掛牌寫著「停車時，請勿將車尾排氣管面對住家，謝謝您的合作」，卻沒有司機願意配合，憤而向縣環保局投訴。當地梅東村長劉文科無奈地說，九月底至今已多次向司機反映此問題，只是每天來的司機不同，根本勸說無效。

嘉縣環保局空氣噪音防制科長蔡彥宏說，依「機動車輛停車怠速管理辦法」規定，機動車輛停車怠速逾三分鐘者，應關閉引擎，但遊覽車及大客車為避免陽光曝曬造成車內過熱，可於乘客上車前十五分鐘啟動引擎，待乘客下車停妥車輛，須關閉引擎，稽查發現違規者，將按次開罰，最高累計罰款六萬元。

該停車場用地為嘉縣文觀局及梅山鄉公所共有，管理單位鄉公所建設課長江和錫說，今起向司機宣導轉換停車方向，避免怠速音量與廢氣影響住戶。