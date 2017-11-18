〈中部〉百年柑仔店「問路店」 8旬嬤分享人情味

2017-11-18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不用怕迷路，「問路店」八十歲阿嬤柑仔店最佳導航！開了近百年的雲林縣虎尾埒內里阿美阿嬤的路邊雜貨店，成了小村落的特色風景。

虎尾埒內等里 推問路店

為打造友善旅遊環境，虎尾鎮公所配合社區發展協會在埒內、頂溪、堀頭等里推出「問路店」，除了可以讓人問路，由於選擇的點都是地方極有歷史的柑仔店或特色小店，更像是小小休息站，提供遊客更多元服務，其中埒內里的問路店、近百年的「長明商行」，由阿美阿嬤經營，她說，柑仔店由爺爺開始經營，後來她接手至今。

早年雜貨店是鄰里生活必需品和物資供應中心，隨著時代演變，超商、賣場遍布，傳統的「柑仔店」沒落，但仍有老店堅持營運，成了懷舊追尋兒時記憶的好去處，如今變身「問路店」，功能更多元。

阿嬤的兒子李建志說，早年店裡生意很好，媽媽和他們夫妻都是專職，後來大小賣場、超商林立，如今開店只為讓媽媽「顧身體健康」。

柑仔店賣各式南北乾貨、罐頭等，加上靠近大馬路，每每有媽祖、王爺等鑾轎陣頭經過就分送平安符，阿嬤都妥善保存並掛在店裡，鄰居有需求就免費提供當淨符，相當有人情味。

李建志說，掛了問路店招牌後比以往更響亮，商行雖不大，許多顧客卻從年輕買到老，無論辦桌、婚喪喜慶居民都來採購，如今整個里只剩他們一家柑仔店，見證老店風華。