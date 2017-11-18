〈中部〉老屋修繕申請掛零 市容改造停滯

2017-11-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕為提升建築物及都市景觀環境，市府編列一千五百萬元預算，提供符合申請資格的十五年以上老舊建築物進行外牆拉皮，但市議員謝明源等人昨天說，老屋修繕補助沒人申請，市容改造要再加油！市府回應，將檢討及調整申請辦法。

謝明源說，全市老屋約四十萬棟，老舊公寓大廈約七、八千棟。都發局協助老舊公寓大廈建築物外觀修繕更新，往年都編列一千萬元補助，今年為體貼銀髮族不便，將五樓以下老舊公寓增設電梯設備也列入補助，預算增加為一千五百萬元，一案最高補助一千萬元。

謝明源表示，都發局補助老屋外觀修繕更新本是美意，但申請補助必須拆除立面鐵窗、外掛式冷氣、管線、外推陽台、廣告招牌，老屋礙於本身條件限制，實際上很難照辦，截至申請日期結束，申請件數仍掛零，有補助卻發不出去，都發局應該檢討改善。

市議員張芬郁也說，去年潭子大火讓大家體認到老屋健檢的重要，但獨棟的老屋沒有納入政府補助，她認為補助條件應放寬及簡化流程，而光拉皮這件事也無法引起民眾興趣，要求將安全健診、管線汰換及裝設火警警報器等納入，讓民眾安全更放心。

都發局：檢討及調整申請辦法

都發局長王俊傑表示，前兩年都有申請案件，經瞭解由於申請的大型集合住宅有違章建築即不能申請補助，將在兼顧市容改變及市民容易申請方式下，檢討及調整申請辦法。