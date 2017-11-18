〈中部〉光害擾民 議員促立法管制

2017-11-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕科技帶來的光害，民眾飽受困擾卻申訴無門；市議員張耀中等人昨在議會指出，都會區廣告物林立，產生嚴重光害，要求制定「台中市光害管制自治條例」，落實源頭管制；市府說，已透過行政勸導以及訂定相關辦法加強管制。

張耀中說，光害陳情以廣告招牌及看板、探照燈或路燈、建築物外牆反射光線為主，LED廣告燈平均亮度是傳統燈箱五倍，民眾多反映過亮、刺眼，影響睡眠，國外醫學研究也顯示，夜間光線過亮還會引起生殖系統提早老化、增加罹患乳癌與大腸癌機率。

張耀中另引用逢甲大學論文「都市光害構成因子與夜空亮度之研究」的調查結果指出，台中市平均夜空亮度為自然夜空亮度二四六倍，逢甲商圈、SOGO商圈等主要商圈更高達七七一倍，顯示中市光害嚴重，要求比照台北市制定「光害管制自治條例」。

市議員何敏誠指出，光害是台中應該要正視的問題，有的招牌LED燈太亮，會影響到駕駛人開車視線，危及行車安全；江肇國也說，除了大型廣告物以外，建築物的光飾、優化公車站體的反光也是光害來源，要求光害來源都應納入自治條例規範。

市府回應，環保局已透過行政勸導進行光害管制，都發局也訂定招牌廣告設置辦法，限制住宅區三層樓或十公尺以上位置使用閃爍式燈光照明，招牌廣告若影響交通，將列入優先查處對象。至於議員建議將管理法源位階提升至自治條例，將參考專家學者意見，研議最佳解決方式。