〈中部〉稻細蟎大爆發 彰化逾500頃受害

2017-11-18

近38年首見 產量損失逾一成

〔記者陳冠備／彰化報導〕為什麼今年的稻田看起來都髒髒的？彰化縣二期稻作進入收割期，原本是金黃色彩的稻穗，看起來卻卡了很多黑色斑點，穀粒也不稔實，出現大量「空包彈」，種稻二十年的農民也表示是第一次看見這現象。農糧署台中區農改場表示，今年氣候異常高溫，是近三十八年來首見「稻細蟎」大爆發危害彰化稻田，監控發現彰化已有五百公頃以上產區受影響，損失超過一成。

南彰化田中、溪州、竹塘、二林等水稻重要產區，近日有不少農民反應收割稻穗出現黑褐色，收成後也出現短缺現象，其中田中產區原本每分地濕榖約可收一千五百台斤，現在約只剩一千二百台斤，溪州等地區也都短缺二至三成，農民原懷疑是天氣熱影響，或空氣污染所致，但其實是「稻細蟎」作祟。

台中區農改場副研究員廖君達指出，稻細蟎為棲息於水稻葉鞘內的蟎類，體型微小呈半透明，僅有紅蜘蛛的十分之一，稻細蟎喜愛高溫潮濕的氣候，通常利用水稻分蘗期至孕穗期時吸食花粉、米汁，造成稻穗褐化、穀粒不實等，但這情況都要等到抽穗後才能發現，農民要施藥搶救已來不及。

廖君達說，今年二期稻作間氣候高溫不斷，原本只潛藏南台灣的稻細蟎也乘機侵入彰化，節氣大暑後插秧的產區幾乎都有傳出災情，經獲報調查，最少有五百公頃產區出現稻細蟎，產量損失超過一成，是彰化近三十八年來，受損規模、面積最大的一次。

田尾鄉種稻二十年的李姓婦人表示，第一次看到這種狀況，還以為是稻熱病，可是又不像，種植五分地，每分地都減產二成；田中農會推廣股廣長張瑞欣表示，田中地區曾出現零星稻細蟎災情，不過今年幾乎是全面受害，產量減少一至二成。

溪州尚水米稻區農民陳懷寬表示，今年高溫侵襲，尚水米產區首度出現稻細蟎，不過因平時就採取友善耕作，植株較灌行稻強壯，受損範圍一成左右。

彰縣府︰未達天然災害補助

彰化縣政府農業處農植物保護科長蘇啟懷表示，彰化二期稻作產區有一萬二千公頃，目前接獲受稻細蟎危害產區有五百公頃，損失約一成，屬於合理農損，但未達天然災害補助範圍。