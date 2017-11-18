〈中部〉反進口蒜 議員促雲縣府硬起來

2017-11-18

〔記者林國賢／雲林報導〕明年四月進口大蒜議題延燒，雲林縣議會痛批政府只要「關稅」收入、不顧農民死活；縣長李進勇表示，無法認同農糧署進口蒜是自由經濟說詞，非常不負責任。

李進勇︰農糧署不負責任

國產蒜頭每年四月盛產，議員黃文祥前天指出有中央級民代運作明年四月要自埃及、印度進口大蒜，憂心衝擊蒜頭價格，蒜頭進口議題昨持續在議會發燒，多位議員要求縣府表態反對於四月進口，有必要應上街頭抗議。

國民黨團總召李明哲等人指出，政府要求雲林肩負國家糧食安全責任，限制農田使用方式，把農民當做隨時可犧牲的族群。

林建鴻、陳俊龍、賴淑娞指出，每次颱風過後菜價波動，政府就高舉「捉菜蟲」大旗打壓農民收益，卻捉不到任何害蟲；進口大蒜影響國產蒜頭市場，得利的是沒有種蒜的商人，政府卻沒有任何動作，讓蒜農自生自滅，根本是消滅農業。

陳俊龍指出，政府開放進口蒜頭，只要有「稅收」，不管農民死活，身為農業首都的雲林縣應該硬起來，上街頭抗議。

李進勇答詢時指出，這幾年蒜頭土洋大戰，農民深受其害，農糧署表示蒜頭進口是自由經濟，已經透過提高關稅調整，他非常不認同，這是不負責任做法，縣府會適時透過各種手段保護農民，也會要求農糧署視實況調整進口蒜頭政策。