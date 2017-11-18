〈中部〉召集全縣147校長列席 嘉縣議員論戰

2017-11-18

詹金繪︰議事規則規定 無不妥

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會昨天聯席審查縣府教育處預算，大動作要求縣內國高中及國小共一百四十七位校長列席議事廳，卻惹來非議，也引發議員間互槓，議員林緗亭認為不需要「勞師動眾」，且臨時通知並不合理；議員詹金繪則說，過去審查預算曾多次請校長列席，此為議事規則規定，並無不妥，雙方為此吵了起來。

縣議會前天原排定審查教育處預算，議員林于玲、詹金繪要求校長列席，擔任主席的議員陳柏麟裁示「請校長出席再審」。陳柏麟強調，依嘉縣議會議事規則，審查學校預算，校長應列席，本屆開議以來，因體諒校方並未通知校長列席，昨依議事規則運作。縣府教育處長王建龍昨帶領各校長與會，介紹完校長後，校長依序離席，開始審查教育處預算。

議員吳思蓉說，有些學校行政人員大小眼，議員關心教育，學區內的教育人員應認識和尊重議員，要求未來審查預算需照議事規則，各機關首長全部列席。詹金繪說，她曾受鄉親之託到學校關心，校方稱校長不在，她離開時卻看到校長出現，讓人觀感不佳。

林緗亭︰臨時通知 勞師動眾

林緗亭說，審預算應該請預算有問題的學校校長列席即可，山區學校到議會車程要兩小時，不需要勞師動眾，讓全部校長到場，且這次是臨時通知並不合理，以後若要求校長列席，應提早通知。林于玲說，過去審預算時，各局處長、科室主管及校長都要列席，近年來，校長流動率高，請來列席相互認識，屬議員職責。

全縣校長到議會列席引發爭議，有網友認為，「好大的官威」、「有必要請一百四十七位校長排排站嗎？」

校長協會︰依規定應列席 尊重

嘉縣國中小校長協會理事長邱金春說，依規定校長應列席，或許有校長覺得事出突然，他認為列席很自然，尊重每個人看法。

教師工會︰提早通知方便安排

嘉縣教師工會理事長王建超說，永慶高中昨舉辦校慶，學校在議會附近，校長往返較方便，若山區學校舉辦校慶，校長為了到議會列席，校慶就沒有大家長在，建議日後應提早通知，讓校長有時間安排校務，以免措手不及。