〈南部〉市運會煙霧瀰漫 環團批只准州官放火

2017-11-17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府十二日舉辦的南市聯合運動大會，開幕施放特效煙火，現場煙霧瀰漫又嗆鼻，被批製造空污。市府認為「小範圍、少量燃放，對空氣品質應無影響」。環保學者黃煥彰昨天看不下去，痛批根本是「只准州官放火，不許百姓點燈」。

台南社大學環境小組召集人黃煥彰說，聯合運動大會施放煙火是觀感問題，當市府要求大家少燒紙錢、少放鞭炮，自己辦活動卻未以身作則，明顯就是「只准州官放火，不許百姓點燈」。那以後是不是，只要沒超過市運會的規模，廟會、中秋施放煙火、鞭炮就可以儘量放？市府身為執法單位，應該做好民間的榜樣才對。

議員要求市府檢討

市議員林美燕昨天在議會自由發言時間，也批評市府高喊節能減碳卻未以身作則，詢問代理市長李孟諺、環保局長林健三，有沒有聽過「官官相護」、「嚴以律人，寬以待己」？李孟諺說，有聽過「嚴以律己，寬以待人」，林美燕說「不對」，是「嚴以律人，寬以待己」，嘲諷市府未「嚴以律己」。

她批評說，召開記者會揭露此製造空污及傷人事件，市府竟發新聞稿說是「小範圍、少量燃放，對空氣品質應無影響。」根本是「辯解！」出示照片說，這樣的範圍不夠大嗎？現場多人抱怨嗆鼻，市府不知虛心檢討，要求法制處將該案帶回檢討。

環局︰是否污染要再判斷

環保局長林健三表示，當天空氣品質良好，「用大尺度來看是小範圍，就像在家烤肉一樣。」當天是不是有明顯粒狀污染物還要再做判斷。

體育處表示，未來將使用彩帶、紙片等安全性較高的物品替代彩煙，以提高安全性，同時兼顧環保，並檢討聖火點燃程序及彩煙施放必要性。