〈南部〉設置太陽光電系統 今年補助用光

2017-11-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市經濟發展局今年度補助設置太陽光電系統計畫，共受理申請三二七件，補助額度三千五百萬元提早用光，想要申請的民眾得等明年了！

行政院長賴清德九月參加「二○一七前瞻綠色生活提升競爭力」高峰論壇致詞時，曾以台南推動文化首都及綠能科技新城，如同讓台南「穿上文化錦衣、戴閃亮皇冠」，形容陽光電城願景。

經發局表示，今年補助設置太陽光電系統計畫，原本申請期限至十一月底，可是民眾反應熱烈，提早至十月廿六日底結束，三千五百萬元預算補助額度申請額滿，依規模大小級別，補助經費九萬至五十萬元以上不等，除了大型工廠企業之外，也不乏一般家戶。

6年來同意備案件數全國第一

經發局表示，南市日照充足，太陽光電發電效率比北部好，而且屋頂有遮蔽，又具屋內降溫效果，因此申設意願與件數比其他縣市高，統計自一○○年推動陽光電城計畫以來，市民熱情響應設置太陽光電，截至今年十月底已取得太陽光電發電設備的同意備案多達四千餘件，件數即高居全國第一。

此外，南市於一○一年率全國之先實施「台南市低碳城市自治條例」，公告規定經常用電契約容量達八百千瓦以上用電戶應設置契約容量十％的太陽光電系統，合計公告六○一戶，其中二七五家已依該條例提出申請設置。

明年已編三千萬元預算

經發局表示，雖然今年補助申請已結束，但為鼓勵民眾設置太陽光電發電系統，明年度已編列三千萬元預算待市議會審議通過後，民眾明年仍有機會，共同努力打造低碳城市優質居住型態。

經發局估計，已取得太陽光電發電設備同意備案四千多件，總裝置容量超過三四四百萬瓦，年發電量達四．四億度，減碳量達廿三萬噸，相當於七二四座台南公園的年減碳量。